Верховная Рада на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Изменение названия города на Переяслав поддержали 267 народных депутатов.

В пояснительной записке к постановлению №2175 указывается, что переименование города инициировано Переяслав-Хмельницким горсоветом с целью возвращения городу его исторического названия Переяслав.

До этого Верховная Рада переименовала четыре населенных пункта. Депутаты приняли постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Ранее "Страна" разбиралась, как в "Слуге народа" не выполняют свои обещания по переименованиям городов и почему хотят переименовать Переяслав-Хмельницкий.

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