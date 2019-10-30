В "ЛНР" объявлены учения. Об этом заявил ее "глава" Леонид Пасечник. По его словам, учения являются плановыми, и на них будет отрабатываться приемы ликвидации "последствий кризисных ситуаций".

Проведение массовых "учений" на следующий день после разведения сторон в Золотом он назвал "логичным", передает издание "Остров".

Также Пасечник заявил, что ВСУ "регулярно нарушают действующее перемирие". "В сложившихся условиях мы должны быть готовы, в случае необходимости, к отражению агрессии со стороны Киева", - заявил он.

Он объяснил, что учения будут проводиться под руководством МЧС и призвал местных жителей "соблюдать спокойствие при проведении учебно-тренировочных мероприятий".

Мы разбирались, что показало разведение сил в Золотом. Это произошло на три недели позже запланированного срока.

Напомним, что по словам командующего операцией Объединенных сил Владимира Кравченко, разведение сил и средств в Золотом Луганской области будет продолжаться три дня.