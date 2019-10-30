Перестижная премия The Globe Soccer Awards, учрежденная в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией (EFAA и ECA соответственно - Ред.) назвала претендентов на победу в 2019 году. Торжественная церемония вручения наград пройдет 29 декабря в Дубае (ОАЭ).

Об этом сообщает официальный Twitter The Globe Soccer Awards.

Фото: twitter.com/Globe_Soccer

Итак, в номинации "Лучший футболист 2019 года" представлены Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Мохамед Салах, Алиссон, Садьо Мане и Вирджил ван Дейк (все - Ливерпуль).

Напомним, что последние три года приз лучшему игроку года выигрывал КриРо.

В номинации "Лучший тренер 2019 года" на награду претендуют Юрген Клопп (Ливерпуль), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг (Аякс), Джамель Бельмади (сборная Алжира) и Массимилиано Аллегри (Ювентус в сезоне-2018/19).

В номинации "Лучшая команда 2019 года" номинированы Ливерпуль, Аякс и женская команда Лиона.

В номинации "Открытие года" представлены хавбек Анссумане Фати (Барселона), нападающий Эрлинг Холанд (Зальцбург), вингер Джейдон Санчо (Боруссия Дортумнд), полузащитник Жоау Феликс (Атлетико) и Кай Хавертц (Байер).

Ранее "Страна" сообщала, что в ФИФА назвали троих лучших футболистов мира.

Так же мы рассказывали, что дети Месси вручили отцу шестую в его карьере Золотую бутсу.