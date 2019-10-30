Более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли в стране, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Социологической группы "Рейтинг".

Уточняется, что 22% респондентов - за скорейшее открытие рынка, 10% - за то, чтобы это было через год, 21% - через несколько лет. 28% респондентов против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, большинство (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% - через несколько лет. Среди тех, кто поддерживает введение рынка земли - половина против продажи ее иностранцам.

68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка землю можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% - всем гражданам Украины, около 40% - государственным компаниям и отечественным агрохолдингам. В то же время продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против - 82% опрошенных).

Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, 31% - поддерживают. Среди последних почти половина - владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать / дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев. Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица.

Опрос проводился 24-27 октября среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Напомним, что сегодня у Рады начался митинг против законопроектио продаже земли.

Ранее "Страна" писала о том, что большинство граждан Украины поддерживают продление моратория на открытие рынка земли.