Сегодня с утра в сессионном зале парламента народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в приложении Tinder рассматривал девушек. Это удалось заснять корреспонденту Букв.

Так, Яременко в смартфоне зашел в приложение для знакомств Tinder и стал пролистывать "предложенных" ему девушек. Стоит отметить, что в данном приложении пользователь должен указать возрастной диапазон, территорию, где должна проживать "половинка", и тогда программа выдает пользователи подходящие анкеты.

Если пользователю предложенная анкета не нравится, он ее пролистывает, если наоборот – ставит "лайк". Посмотрев предложенных девушек, нардеп выключил телефон и спрятал его в карман пиджака.

Видео: youtube.com

Сегодня также стало известно, что Яременко во время голосования в Раде снимал проститутку. В смартфоне нардепа были открыты два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" (вероятно, речь про сайт Mamba - Ред.) и Loveeto. Яременко отреагировал на этот казус своим постом в соцсети, фактичеки подтвердив подлинность фото. Он заявив, что якобы специально "подстроил" провокацию для журналистов.

Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. У нардепа есть супруга Виктория и двое детей - дочь и сын.

Напомним, что вынесены приговоры украинцам, которые шантажировали прокурора ГПУ интимной информацией.