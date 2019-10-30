В Железнодорожном районном суде Львова приговорили к 8 годам лишения свободы экс-участника АТО Андрея Марчука. Его признали виновным в убийстве президента банка "Аркада" Сергея Сущева во Львовской области. Марчук работал водителем в этом банке.

При этом суд отпустил его из под стражи. Об этом передают Украинские новости со ссылкой на приговор суда.

Как сообщается, по версии следствия 18 сентября 2015 года он повез президента банка во Львовскую область. Около села Раковец, по версии следствия, между ними внезапно возник конфликт и Марчук расстрелял Сущева в спину из автомата Калашникова. После этого водитель спрятал труп в лесопосадке у трассы "Киев - Чоп", а машину оставил на ближайшей автостоянке.

Через 2 дня Марчук со своим другом, также военнослужащим Нацгвардии Андреем Яворским, вернулись и сожгли автомобиль, чтоб уничтожить следы преступления.

Подсудимый свою вину в убийстве не признал и отметил, что работал в банке не только водителем, но и охранником Сущева, а также рассказал, что служил в АТО в качестве командира роты снайперов. По его версии, в сентябре 2015 года Сущев попросил его отвести на встречу во Львовскую область с высокопоставленным руководителем Национальной гвардии для получения именного оружия.

Встреча была на полигоне у села Раковец.

Марчук утверждает, что какие-то незнакомые люди, пока он возился в багажнике авто, расстреляли президента банка "Аркада" и убежали. Подсудимый утверждает, что испугался и решил бросить труп в лесу, а машину убрать, что его знакомый расценил как команду сжечь авто. По словам обвиняемого, он уважал своего начальника и ему обидно, что все считают его виновным в убийстве.

Суд решил, что доказательства обвинения опровергают слова подсудимого. В итоге 23 октября суд признал Марчука виновным в умышленном убийстве и сокрытии преступления. Его сообщника Яворского суд также признал виновным в умышленном поджоге автомобиля Сущева. В то же время суд решил применить к обвиняемым наказание, ниже границы, установленной Уголовным кодексом.

Смягчающим обстоятельством суд признал участие в боевых действиях в АТО и то, что у Марчука инвалидность 2-й группы после онкологической операции.

Вердиктом суда Марчук приговорен к 8 годам тюрьмы и отпущен из-под стражи в связи с отбытием наказания (срок пересчитан по "закону Савченко"). Его сообщник приговорен к 3 годам тюрьмы, но амнистирован как участник АТО.

В то же время, с осужденного постановлено взыскать 1,5 млн гривен морального ущерба семье убитого и 463 тыс. гривен - банку "Аркада" за имущественный ущерб.

Как сообщала "Страна", в Раде на заседании 29 октября приняли в первом чтении законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий и социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО.

Напомним, что вечером в центре Киева на ступеньках бара участник АТО взорвал гранату. В результате взрыва один мужчина скончался сразу, второй умер в карете скорой помощи. Также находившаяся неподалеку девушка оказалась ранена.