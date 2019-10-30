Руководство партии запретило депутатам "Слуга народа" запретили посещать эфиры телеканала "Прямой". Об этом "Стране" сообщил анонимный источник в политсиле.

Источник рассказал, что запрет связан с тем, что в эфирах данного телеканала, депутатов монобольшинства постоянно критикуют.

Напомним, что существует запрет на посещение эфиров "Слугами народа" телеканалов NewsOne, Zik, 112 Украина. Также "Слугам народа" запрещено давать интервью изданию "Страна.ua" и "Бабель".

Мы также писали о том, что на днях депутаты от "Слуги народа" решили впредь не участвовать в российских телепередачах после скандала, вызванного появлением в эфире Первого канала их однопартийца Евгения Шевченко. Последний принял участие в эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале по видеосвязи из Киева 20 октября. В своем выступлении он обвинил в срыве разведения сил в Донбассе "радикально настроенных националистов".