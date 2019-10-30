Сегодня, 30 октября, пройдут матчи 1/8 Кубка Украины по футболу. Центральный поединок состоится в Киеве, на НСК "Олимпийский", где столичные динамовцы примут донецкий Шахтер.

Букмекеры однозначно отдают предпочтение "горнякам" в этом украинском классико.

Так, например контора "Фаворит Спорт" принимает ставки на победу хозяев с коэффициентом 3,70, ничья в основное время оцениватеся ставкой из расчета 3,80, а вот на победу Шахтера в основное время дают всего 1,93.

Авторитетная британская William hill тоже не сомневается в победе Шахтера. Ставки на такой исход идут с кэфом 2,05. Ничью оценили (опять же напомним, в основное время) коэффициентом 3,4, а вот на победу Динамо ваши деньги возьмут из расчета 3,2.

В "Париматч" так же отдали преимущество "черно-оранжевыым". Здесь, поставив на победу Динамо сотню можно "поднять" 365 гривен. Ничья оценена кэфом в 3,65, а победа Шахтера - 2,05.

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Алиев рассказал, почему приезжал на тренировки Динамо под охраной.