Украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированной территории из-за невозможности вести там законную деятельность. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на Форуме единства в Мариуполе, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока украинская власть на оккупированной территории не в состоянии выплачивать пенсии, так как она является оккупированной. Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять так какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - сказала Коляда, сославшись за обсуждение данной проблемы на заседании правительственной межведомственной рабочей группы.

Коляда отметила, что правительство на данный момент работает над тем, чтобы пересечение линии разграничения с неподконтрольными территориями было более простым и быстрым, а процедуры получения выплат на подконтрольной территории стали более удобными.

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