С 1 ноября 2019 года в связи с зимним сезоном на всех улицах Киева запретят ездить со скоростью, выше 50 км/час. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города Киева..

Ограничение вводится на семи автодорогах Киева, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/час.

В частности, речь идет о:

проспекте Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака)

улице Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков)

Надднепрянском шоссе

Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичном шоссе (до улицы Академика Заболотного)

улице Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста)

проспекте Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевсовета от 9.10.2018 №1739 / 5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/час в период с 01 апреля до 01 ноября".

Как сообщала "Страна", вечером 29 октября в Киеве на улице Воздухофлотской произошло огненное ДТП. Легковушка протаранила столб, в результате чего автомобиль разорвало пополам. Затем начался пожар.

Ранее появилось видео тройного ДТП на перекрестке в пгт. Глеваха Киевской области.