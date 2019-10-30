Верховная Рада не поддержала инициативу народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок - за жизнь" о создании временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующий проект постановления №2198 поддержали 79 народных депутатов (для результативного голосования необходимо минимум 226 голосов в поддержку - Ред.).

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что 2 мая 2014 года в Одессе состоялись массовые мероприятия, переросшие в массовые беспорядки, в ходе которых погибли люди.

"С учетом крайне тяжелых последствий, повлекших события 2 мая 2014 года в городе Одессе, и для предупреждения подобного в будущем, обстоятельства трагедии требуют полного и всестороннего расследования со стороны Верховной Рады Украины", - говорится в пояснительной записке.

При обсуждении вопроса депутаты из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина" высказали возмущение, что авторами проекта постановления являются депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", некоторые из которых, возможно, были причастны к событиям в Одессе.

После голосования в зале заседаний возникла небольшая стычка между членами фракции ОПЗЖ и народными депутатами из других фракций, но после того, как председательствующий на пленарном заседании первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук несколько раз призвал к спокойствию и пригрозил, что закроет заседание, если потасовка не прекратится, депутаты разошлись по своим местам.

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин возмутился таким решением парламента. "Только что правящее большинство позорно провалило голосование за создание следственной комиссии по Одесской трагедии 2 мая и тем самым взяло под защиту убийц из прошлой власти. Только 32 их депутатам во главе с Макс Бужанский хватило смелости и ответственности поддержать нашу инициативу положить конец безнаказанности убийц. И после этого они удивляются, что это оборзевшие неонацисты угрожают президенту. Слуги сами себя хоронят", - написал он в Facebook.

Фото: facebook.com/oleg.voloshin.7165

В ходе трагедии 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

Напомним, что Рада зарегистрировала проект "Оппоплатформы" о создании временной следственной комиссий по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Также мы писали о том ,что Комитет Рады одобрил законопроект о создании ВСК по событиям в Одессе.