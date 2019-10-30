Президент Украины Владимир Зеленский назвал этапы примирения на Донбассе, которые должны привести к прекращения войны и реинтеграции оккупированных территорий. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"После первого этапа завершения горячей стадии и прекращения огня, чего, мы уверены, обязательно достигнем в ближайшее время, вторым неотъемлемым этапом является примирение людей, поиск консенсуса", - сказал президент Украины, выступая на Форуме единства в Мариуполе.

"Сколько нужно времени, чтобы зажили раны? Может ли вообще быть такая ситуация, когда в одном купе поезда когда-нибудь сможет спокойно ехать ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться на тех территориях?" - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это очень сложный и чувствительный "нейрохирургический" процесс.

"Это как будто держать спички возле открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление может все перевернуть и возобновить горячую стадию конфликта", - сказал президент.

Танее "Страна" писала о том, что Зеленский считает, что разведение сил в Золотом сильно приблизило встречу в нормандском формате.

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