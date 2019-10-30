Во фракции "Слуги народа" будут голосовать за лишение неприкосновенности народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича. Не исключена поддержка и "других мер", по запросу прокуратуры.

Об этом в комментарии журналистам в парламенте заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Укринформа.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов будут поддерживать остальные меры, если прокуратура будет просить об этом", - сказал Корниенко.

В среду, 30 октября, в 15:00 должно состояться заседание Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР, участие в котором планирует принять генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. На заседании комитета предполагается рассмотрение представления генпрокурора о даче Радой согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Ярослава Дубневича.

По данным ГПУ, во время досудебного расследования собраны доказательства для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти действия нанесли ущерб на 93 млн 277 тыс. грн.

В частности, как утверждают следователи, будучи депутатом восьмого созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Как сообщала "Страна", в четверг, 17 октября, генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата-мажоритарщика Ярослава Дубневича.

Ранее в сентябре, от "Укрзализныци" передали в правоохранительные органы материалы о миллионных убытках, которые государственная компания понесла при покупке анкеров у дилеров ООО "Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей.

Напомним, что утром во вторник, 29 октября, правоохранители провели обыск в доме экс-нардепа (фракция БПП) Богдана Дубневича.