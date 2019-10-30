Экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев (который ранее выступил в защиту Ярослава Ракицкого, перешедшего в Зенит - Ред.) рассказал о своем особом периоде в "бело-синей" карьере и почему приезжал на тренировки под охраной.

Об этом друг Артема Милевского рассказал в интервью Youtube-каналу SportArenaTV и признался, что это были "обычные звездные понты".

"Было такое, что приезжал на тренировки в Динамо с охраной. А сейчас могу ездить и на такси, и на метро. Надо быть ближе к людям. Можно сказать, что это были какие-то понты. Сейчас нужно больше находиться в окружении среди людей.

А тогда приезжал с водителем, у меня был водитель-охранник. Я его брал для семьи, он был с семьей. А так он меня привозил на базу, нужно было сделать какие-то дела. Он ездил по делам, пока я был на тренировке", - рассказал Александр Алиев в интервью.

Видео: SportArenaTV

Ранее "Страна" сообщала, что в сеть попало видео, как экс-динамовец Алиев нахамил сотрудникам полиции.