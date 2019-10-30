Верховная Рада сегодня, 30 октября, ратифицировала Протоколы с поправками в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Украиной и Великобританией, Кипром и Малайзией, пишет Интерфакс-Украина.

Так, парламентарии поддержали Протокол между правительствами Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между странами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имущества. Законопроект в целом на заседании в среду поддержали 323 народных депутата.

Заместитель министра финансов Павел Ходаковский пояснил, что изменения в Конвенцию между странами, заключенную в 1993 году, необходимы для гармонизации ее положений с соответствующей Конвенцией Организации экономического сотрудничества и развития.

"Положения протокола предусматривают налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим собственником дивидендов является компания, владеющая как минимум 20%-ным капиталом компании, которая уплачивает дивиденды, и повышает ставку с 10% до 15% в остальных случаях. На ряду с этим увеличено размер ставки налогообложения процентов с 0% до 5%, размера ставки налогообложения роялти – с 0% до 5%", – сказал Ходаковский с трибуны парламента.

Помимо этого, документ расширяет возможности сторон относительно обмена налоговой информации, уточнил замминистра.

Также Рада ратифицировала Протокол с поправками в Конвенцию между Украиной и Кипром об избежании двойного налогообложения. Законопроект в целом на заседании в среду поддержали 316 народных депутатов.

"Положения Протокола предусматривают налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим собстве6нником дивидендов является компания, которая владеет как минимум 20%-ным капиталом компании, уплачивающей дивиденды, и инвестировала в приобретение акций или других прав эквивалент не менее EUR100 тыс, и 10% - на дивиденды в остальных случаях", - сказал Ходаковский.

Он уточнил, что разница между текущей конвенцией и предлагаемыми изменениями состоит, в частности, в применении двух критериев одновременно. Помимо этого, документ предусматривает увеличение ставки налогообложения процентов с 2% до 5%.

Также нардепы ратифицировали Соглашение между Украиной и Малайзией об избежании двойного налогообложения. "За" соответствующий законопроект в целом на пленарном заседании в среду проголосовало 333 народных депутата.

"В указанном соглашении установлены такие ставки налогообложения пассивных доходов: дивиденды - общая ставка 15% и 5% для компаний, владеющих не мене 20% капитала компании, которая такие дивиденды выплачивает; проценты – общая ставка 10%, роялти – общая ставка 8%", – пояснил Павел Ходаковский.

Напомним, что Рада отменила двойное налогообложение с Турцией и Швейцарией.

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