Размещенная на территории Литвы в 15 километрах от белорусской границы американская бронетанковая бригада не является соперником для Вооруженных сил Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, пишет "Могилев онлайн".

По словам Лукашенко, во всевозможных заявлениях о размещении американских танков он видит некие конспирологические версии.

"Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции", - заявил президент Беларуси.

Он уверен, что у белорусских военных хватает сил и возможностей, чтобы себя защитить в подобных ситуациях.

Лукашенко еще раз подчеркнул, что политика официального Минска проста и понятна: в Европе должен быть мир.

Напомним, накануне Лукашенко обещал ответить США на размещение танков на литовско-белорусской границе, но уточнял, что это произойдет без бряцанья оружием.

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