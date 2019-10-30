Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отмечает, что на данный момент в районе поселка Золотое Луганской области, где начато разведение сил и средств, сохраняется спокойная ситуация. Об этом Гайдай заявил на брифинге в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Информация к нам поступает ежедневно, мы мониторим обстрелы. Слава Богу, такой ситуации, как у нашего соседа, в Донецке, у нас нет... Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет", - сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что часто бывает в районе Золотого и в ближайшее время вновь посетит эту территорию. "Если увижу, что там есть какая-то критическая ситуация, я об этом обязательно доложу. Сейчас там более или менее спокойно", - констатировал Гайдай.

В 12:00 вторника в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения.

Одним из обязательных условий для разведения сил и средств на Донбассе было соблюдение режима тишины в течение 7 дней. В то же время, по данным утренней сводки штаба операции Объединенных сил за 27 октября, еще 26 октября были обстрелы боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Напомним, что вчера луганский губернатор заявил, что в "ЛНР" согласны открыть новый пункт пропуска в Золотом.

После этого в "ЛНР" опровергли заявление луганского губернатора о пункте пропуска в Золотом.