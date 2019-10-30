В ночь на среду, 30 октября, в городе Лонг-Бич недалеко от Лос-Анджелеса (США) три человека погибли, еще девять человек были ранены в результате стрельбы. Об этом пишет газета The Los Angeles Times.

По информации полиции, неизвестные начали стрелять в одном из домов, где проходила вечеринка. Трое погибли, еще девять человек получили ранения, пятерых из них госпитализировали.

По словам жителя одного из соседних домов, раздалось как минимум 20 выстрелов, а спустя 10 минут на место происшествия приехали полицейские и медики. В полиции сообщили, что задержать стрелявших пока не удалось, из-за чего началась стрельба - не установлено.

Также сообщается, что там могла проходить вечеринка по случаю Хэллоуина, который в ряде западных стран отмечают в конце октября.

Как сообщала "Страна", депутаты Ровенского городского совета по инициативе христианских конфессий города рекомендовали запретить рекламу Хэллоуина, в которой используется нечисть: вампиры, образ смерти, духи и призраки.

Напомним, что в Украину на Хэллоуин летят члены Североатлантического совета НАТО во главе с генсеком.