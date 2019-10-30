В Белой Церкви под окнами высотки нашли мертвого новорожденного младенца, которого выбросили из окна квартиры на 7 этаже. Шея девочки была обмотана пуповиной. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Во время отработки места происшествия правоохранители предположили, что роженица может находится на седьмом этаже жилого дома. Ею оказалась 20-летняя местная жительница. Юная мама объяснила, что накануне она родила ребенка. На фоне состояния, которое было вызвано родами, она выбросила ребенка из окна квартиры. На данный момент роженица, которая уже воспитывает несовершеннолетнюю дочь, находится в больнице.

Тело ребенка было направлено на экспертизу для определения причин смерти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Министерстве социальной политики Украины пересмотрят наполнение "пакета малыша". По словам замминистра Олега Коваля, программа "Ответственное родительство" работает с сентября 2018 года. За это время родилось более 320 тысяч детей.

Напомним, что мать ребенка и ее знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убили восьмимесячного ребенка. Преступление они совершили "из хулиганских побуждений".