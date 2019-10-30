Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко вчера во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств. Деликатная переписка попала в объектив корреспондента "Букв".

Как выяснилось, в смартфоне нардепа были открыты два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и Loveeto.

И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Фото: bykvu.com

Стоит отметить, что Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. У нардепа есть супруга Виктория и двое детей - дочь и сын.

Декларация о доходах Яременко отсутствует на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Сегодня попавшийся на скандальной переписке Яременко отреагировал на казус своим постом в соцсети, фактичеки подтвердив подлинность фото. Он заявив, что якобы специально "подстроил" провокацию для журналистов.

"После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал я подстроил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованую "переписку", - написал нардеп.

Он заявил, что его план сработал и "охотник за жареными фактами сфотографировал то, чего нет".

"Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", - добавил Яременко.

Фото: facebook.com

Напомним, что это уже далеко не первый случай в Верховной раде, когда нардепы попадались на скандальной переписке, которую вели в смартфонах.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за скандальной переписки на нардепа Медяника пошло заявление в ГБР.

Также мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" попался на непристойной переписке.