29 октября очередной нардеп от "Слуги народа" засветился на скандальной переписке.

Председателя Комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко сфотографировали, когда он договаривался о встрече с проституткой.

Сам депутат уже подтвердил, что действительно писал такое во время заседания Верховной Рады. Правда, заявив, что это некий "хитрый план" и провокация, которую он сам и организовал.

"Страна" собрала информацию, что произошло в зале заседаний и что известно о Богдане Яременко.

Что было в переписке

Переписку депутата сфотографировал корреспондент издания "Буквы". Медиа утверждает, что у Яременко в смартфоне было открыто два чата: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto".

Во время голосования Яременко, пишет издание, просматривал анкету 32-летней Алины, которая среди предпочтений указала "секс, встреча, свидания" и написала, что отношения ее не интересуют.

Затем нардеп вступил в переписку (возможно с другой девушкой). Он поинтересовался условиями встречи. "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно" - ответили ему.

Важно, что фотографий более крупного плана, где видно, что это руки и смартфон действительно Богдана Яременко, "Буквы" не показали.

Однако позже издание опубликовало видео, как нардеп чатится в сети знакомств Tinder сегодня утром. При этом стало понятно, что предыдущие фото сделаны в другой день - на них рукава другого цвета.





Что заявил сам нардеп

В сухом остатке после публикации фотографий осталось следующее - было непонятно, чьи руки и телефон на фотографии.

И у многих журналистов возникли сомнения - действительно ли снята переписка Яременко. Но эти сомнения оперативно развеял сам нардеп, фактически все признав.

Он назвал переписку провокацией, которую он якобы сам и организовал, и заявил, что специально ждал, когда ее сфотографируют. То есть он по сути подтвердил переписку.

"После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны.

Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ. Продолжение следует" - написал нардеп.

После этого поста стало понятно, что фото - не фейк.

Чем известен Богдан Яременко

Богдан Яременко трудится в структурах МИД с 1993 года. Будучи во времена Януковича украинском консулом в Стамбуле он поддержал Евромайдан, за что лишился работы.

После он создал общественную организацию "Майдан иностранных дел".

В 2016 году в статусе лидера этого "Майдана" Яременко попал в скандал с хамской парковкой. Он выехал на обочину дороги и заехал на газон.

В 2017 году Яременко представлялся командиром охранной роты ВСУ в звании капитана. Эпизод из его "военной биографии" есть на видео, где военные с шевронами добровольческих батальонов проводили учебный захват Дарницкой райадминистрации Киева.

Яременко на этом видео выступает в роли сотрудника пресс-службы и утверждает, что учения проводит ВСУ.

Летом Богдан Яременко вошел в Раду по спискам "Слуги народа", где возглавил комитет по международным отношениям.

На этом посту Яременко стал известным после того, как предложил сажать за ведение переговоров с Россией. По сути нардеп повторил предложение лидера "Голоса" Святослава Вакарчука, которое прозвучало после визита в Москву двух политиков – Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

Также депутат часто выступал о том, каким будет урегулирование на Донбассе. Он отмечал, что не должно быть ни полной амнистии, ни особого статуса региона.

А на прошлой неделе Яременко инициировал обращение Верховной Рады к Конгрессу США с протестом против намерений внести полк Нацгвардии "Азов" в список террористических организаций.

Но еще интереснее семья депутата. Его отец Василий Яременко был ученым-филологом. Правда, известен этот профессор больше на ниве антисемитизма. Он являлся автором книги "Украина в тисках сионизма".

Таких книг тогда немало издавалось в МАУП - академии управления персоналом, которая отрицала Холокост и слыла самым антисемитским вузом Украины. В нем, кстати, и работал отец Яременко.

Но еще круче "выстрелила" статья Василия Яременко "Евреи в Украине сегодня, реальность без мифов". Она стала причиной закрытия газеты "Сельские вести" в 2004 году.

В ней он заявлял о том, что Холокост – выдумка евреев. И рассказывал про "400-тысячную орду евреев-эсэсовцев, которые пришли вместе с фашистами на Украину". Также он говорил, что украинцы евреев не уничтожали, а "евреи сами пассивными были и в душе надеялись, что немцы вывезут их в Палестину".

Как тогда утверждали сторонники издания - это была месть Леонида Кучмы за антивластную позицию "Сельских вестей". Однако отметим, что в суд подали международные еврейские структуры.

Богдан Яременко женат уже 24 года. С супругой Викторией познакомился в МИДе. У них двое детей: дочь Ярослава 1999 года рождения и сын Василий 2007 года рождения.

"После такого подают в отставку". Что пишут в соцсетях

Пользователи сети отреагировали на случай в Раде.

"Мне безразличен моральный облик главы комитета по внешней политике и его отношения со слабым полом. Но мне не все равно, что столь важный комитет возглавляет человек, который считает вокруг всех такими идиотами, которые могут поверить в версию про "постановку". Даже если он пытался развести на что-то "проститутку Кремля"", - пишет депутат Олег Волошин.

"Вам лишь бы зраду искать. Не договаривался с проституткой, а изучал актуальность разработки и принятия закона о легализации проституции" - предположил журналист Владимир Полуев.

"Судя по переписке, во фракции Яременко не давали даже за деньги" - пишет его однопартиец Макс Бужанский.

"Только вчера Зеленский подарил стране интернет, сразу через этот же интернет один из Слуг заказывал проститутку.

К слову, оказывается депутат Яременко ее не заказывал, а изучал глубину проблемы. Причём эксперимент был бы все равно не полным, ведь не все глубины ему в переписке размешали изучить. Очень интересно, что он имел ввиду под фразой "Далі буде?" - написал журналист Василий Апасов.

"Депутат Яременко специально переписывался с проституткой, чтобы спровоцировать журналистов.

Пресс-служба президента специально перепутала Латвию с Литвой, чтобы проверить журналистов на знание географии.

Мендель специально толкнула Андрушко, чтобы проверить журналистское сообщество на солидарность.

Зеленский специально выиграл выборы, чтобы поговорить по телефону с Трампом.

А Порошенко специально проиграл, чтобы создали аватарку "Дякую".

Случайно в мире ничего не происходит", - заметил журналист Дмитрий Коротков.

"Й@й ты пень. Ты попал в Парламент только лишь потому что люди проголосовали за лидера твоей партии. Поверили ему. Он другой и ведёт других. Других устоев, других принципов, другой порядочности.

Какие проститутки? Какие аналы за $100? Ты что вообще офанарел?

Ты вообще своей башкой осознаёшь, что твоё имя ничего не значит - ты пустое место. Ты этим бредом хоронишь веру людей, возможности власти и рейтинг президента.

Ты подставляешь людей с именами и репутацией, которые пришли в команду Президента и из кожи вон лезут, чтобы хоть что-то хорошее успеть сделать.

Ребята?! Слуги?! Вы там что вообще все первобытные?

Вы не понимаете, что каждый этот залёт - это не ваш залёт:

- это он берет за решения комитета.

- это он дебил

- это он решает за Океан с прокурорскими.

- это он из Коломойского Района и двух слов связно сказать не может.

Скажу честно. Мне за Зеленского обидно. Он этих недоразвитых идиотов привёл во власть думая, что они адекватные - а они в большинстве своём мелкие, тупые рвачи с кучей комплексов.

А ещё обидно за нормальных профессиональных ребят депутатов из Слуги, которые ассоциируются вот с этими одноклеточными.

А теперь главное.

В любой цивилизованной стране - такой депутат в течении суток сложил бы полномочия, извинился бы перед коллегами, избирателями, семьей и пошёл бы в Мамбу.

Не убрали за кнопкодавтство.

Не убрали за решалово.

Не убрали за бл@дство.

Уберите хоть за тупость и безмозглость", - написал экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

"Похоже, что пост Богдану помогал придумать Раимов. успешная антикриза)

Эх, пан Богдан, эх баловник. Дома на разговор уже явно ждет госпожа Яременко. Которая хочет выслушать легенду про провокацию полностью. И почему анал под табу, и есть ли у девушки кассовый аппарат. И почему именно шлюховброс решили делать? Формула ССС (секс,смерть, скандал).

Даже если и провокацию делали, теперь амплуа клиента дома терпимости закрепится" - написал журналист Макс Сорокин.

"Требуйте допрос Яременко под сывороткой правды и детектором лжи!" - предлагает директор информационного агентства "Українські Новини" Денис Иванеско.

"Новая услуга "Депутатский час":

Законопроект - твой.

Первое чтение - 100 долларов.

Второе чтение - 150 долларов.

За основу и в целом - 200 долларов.

Изменения в Конституцию - табу.

Правки принимаются" - перефразировал переписку блогер Антон Ходза.

"Для клиентов и заказчиков публикую свой райдер на видеосъемку и монтаж" - пишет блогер Сашко Гоц.

Тем временем уже появились фотожабы по поводу переписки Яременко.

Напомним, что это уже не первый раз, когда депутаты от "Слуги народа" "светят" личную переписку в парламенте. Некоторые позже, как Яременко сообщают, что намеренно показывали ее журналистам. Например, об этом сразу же после сообщений в СМИ заявила Елизавета Богуцкая, которая писала, что Порошенко готовит переворот.

А после скандала с Вячеславом Медяником, который решал дела с прокурорами, однопартийцы посоветовали ему перейти на Nokia 3310 и играть в змейку.