Отправленный в отставку руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк получил зарплату в 950 тысяч гривен в Генпрокуратуре в связи с увольнением. Об этом сообщается в декларации Горбатюка, обнародованной пресс-службой Единого государственного реестра деклараций.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка ликвидировал управление Горбатюка и создал департамент ГПУ по делам Майдана. В структуре департамента процессуального руководства в делах Майдана будет три отдела.

Из Генеральной прокуратуры Украины уволили трех следователей Управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана.

До смены руководства ГПУ, когда генеральным прокурором был Юрий Луценко, начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк обвинил руководство ведомства в разрушении механизма расследования дела о смертях во время Евромайдана.

"Страна" разбиралась, кто спровоцировал убийство "Небесной сотни" и предопределил события в ходе Евромайдана.

Экс-спикер Парубий рассказывал, что в случае поражения Евромайдана в Киеве планировалось организовать сопротивление во Львове.

Напомним, что в Генпрокуратуре назвали приоритетным расследование и обеспечение неотвратимости наказания в делах Евромайдана.