Истек срок запрета на выезд за границу для Раисы Богатыревой, которую подозревают в растрате бюджетных средств, когда она занимала пост главы Минздрава в правительстве Николая Азарова. Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Беляева.

По словам защитника, поскольку прокуратура не обращалась в суд, требуя продления обязательств Богатыревой, она свободно может передвигаться по Украине и выезжать за ее пределы.

"Ограничений никаких нет", - сказал Беляев.

Напомним, на днях в прокуратуре сообщили, что ограничения в отношении Богатыревой продлены не будут.

Как сообщалось, Голосеевский суд обязал прокуратуру Киева в кратчайшие сроки принять решение о закрытии уголовного дела против экс-министр здравоохранения Раисы Богатыревой по причине истечения срока расследования.

Ранее "Страна" сообщала, что Богатырева вышла из СИЗО под залог в 6 миллионов, после чего она сдала паспорт для выезда за границу.