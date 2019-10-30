В парламенте Украины зарегистрировали проект постановления № 2344 об увольнении с должностей членов Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Инициатор - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает 112 Украина.

Ранее, 19 октября в Украине вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Согласно нему, после окончания срока полномочий в пять лет член Нацсовета продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового (кроме случаев досрочного прекращения полномочий).

В Верховной Раде могут назначить кандидатуры одновременно на все вакантные должности членов Нацсовета по телевидению и радио по своей квоте.

Если Рада не смогла назначить кандидатуры на все вакантные должности по своей квоте - процедура назначения проводится повторно, начиная с объявления Комитетом об отборе кандидатур.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что "настало время для увольнения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Как сообщала "Страна", народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин заявил об обращении в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с требованием провести проверку принадлежащего Петру Порошенко "5 канала" после того, как ведущий Остап Дроздов в прямом эфире потребовал лишить украинского гражданства всех жителей так называемых "ЛДНР".