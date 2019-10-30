В НБУ опровергли информацию о том, что задержанный вчера при получении взятки сотрудник Нацбанка занимает руководящую должность и мог за вознаграждение в 50 тысяч долларов помочь с получением лицензии на операции с валютой. Об этом корреспонденту "Страны" сообщил источник в НБУ.

В Нацбанке настаивают что правоохранители не сообщали им официально о причинах задержания их работника и вообще он выполнял хозяйственные функции на рядовой должности в Департаменте обеспечения деятельности НБУ (проще говоря этот департамент занимается всем - от закупки ручек, блокнотов и моющих средств для уборки до проведения ремонтов в зданиях и прочей хозяйственной работой).

Возникает резонный вопрос: а каким образом завхоз, и даже не главный, мог помочь с выдачей лицензии собственнику проблемной сети обменных пунктов (в НБУ заявляют что эту сеть проверяли ранее, нашли нарушения и продление лицезии им не светило).

Однако не стоит исключать того, что задержанный вполне мог помочь в решении вопроса. Ведь во всех органах власти работники Департаментов обеспечения деятельности органа или руководства - это своего рода адьютанты лля особых поручений.

К примеру, в ГПУ времен Пшонки в этом Департаменте прокуратуры дослуживались даже до генеральских погон, а некоторые особо услужливые сотрудники потом переходили по наследству к Яреме, Шокину и Луценко.

Как рассказал наш источник в прокуратуре, вся эта вчерашняя операция под эгидой скандально известного Дерартамента "К" СБУ - не более чем показуха - ведь хлопнули мелкую рыбу, говоря на сленге оперативников - почтальона-несуна. И успешной эта спецоперация стала бы если бы отследили путь переданных 40 тысяч долларов до конечного получателя.

Ведь задержанный вчера главный специалист Департамента обеспечения деятельности руководства Евгений Пискотин не мог и не имел возможности решить вопрос с выдачей лицензии. Но если поразмыслить, то он запросто мог за "малую долю" выполнять поручение кого-то из руководства кто имеет в руках нужные рычаги влияния, но не хочет светиться лично в опасных ситуациях с передачей кеша.

Если заглянуть в последнюю декларацию задержанного вчера Евгения Пискотина, можно узнать, что у него нет ни квартиры, ни машины, ни вкладов в банках. Показан доход - 226 тысяч гривен в год (около 18 тысяч в месяц что в Киеве считается средней зарплатой). Живет чиновник с сыном, по лощеному внешнему виду и дорогой одежде которого видно, что этот молодой человек явно выходит из бюджета и имеет средства на дорогие аксессуары.



В прокуратуре Киева сообщают, что задержанному сотруднику Нацбанка вменяют не коррупционную статью - вымогательство неправомерной выгоды (по этой статье не может быть условного наказания,только реальное лишение свободы), а мошенничество. По этой статье можно заплатить штраф, спокойно гулять на свободе и через некоторое время после погашения судимости даже на госслужбу тем же завхозом тихонько вернуться.

Получается идеальная для всех сторон история - правоохранительные органы отчитываются о громком задержании "взяточников из Нацбанка", которые на поверку никакие не взяточники, а по официальной пидозре простые мошенники. Задержанный берет всю вину на себя и признается в мошенничестве, мол каюсь бес попутал - хотел срубить денег по-быстрому и обманул хозяина обменок. Так же что называется "в шоколаде" конечный получатель денег - слабое звено цепочки передачи взяток на верх отстегнуто и на него уже не выйдут. Да и судя по вчерашнему задержанию никто и выходить не собирался, если взяли "почтальона" не донесшего "почту".

К слову, в связи с этим задержанием негласно называют имя начальника Департамента НБУ Бевза - якобы Пискотин мог быть его человеком.

Напомним, вчера правоохранительные органы отрапортовали об успешной операции по обезвреживанию взяточника из Нацбанка. По официальной версии был задержан сотрудник одного из Департаментов НБУ, который требовал от собственника сети обменных пунктов валют взятку в 50 тысяч долларов за позитивное решение вопроса с продлением лицезии, заканчивающейся в декабре этого года.

В прокуратуре Киева утверждают, что при передаче первого транша - 40 тысяч долларов был задержан сотрудник Департамента НБУ прямо у стен исторического здания главного финансового регулятора страны на улице Институтской в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что чиновника из ФГИ поймали на взятке в 30 тысяч долларов.