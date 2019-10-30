В среду, 30 октября, члены Североатлантического совета НАТО, представители всех 29 стран во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом, начинают двухдневный визит в Украину. Планируется тпк же посещение Одессы и Киева. Об этом сообщает "ЕП".

Визит начнется в Одессе 30 октября, Столтенберг и послы НАТО посетят 2-ю постоянную противоминную группу НАТО - SNMCMG2, четыре корабля которой уже зашли в одесский порт.

Генсек НАТО также выступит перед курсантами Морской академии в Одессе.

31 октября в Киеве генсек НАТО будет председательствовать на заседании Комиссии Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.

Североатлантический совет встретится с председателем парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ и послы НАТО также проведут встречу со спикером и руководителями парламентских фракций.

Как известно, сначала визит Североатлантического совета в Киев был запланирован на 9-10 июля, однако его перенесли на осень.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.

Как сообщала "Страна", из-за визита в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возможны ограничения дорожного движения в Киеве и Одессе.

Ранее стало известно, что Украина пока не будет подавать заявку на План действий по членству в НАТО.