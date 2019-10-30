Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин заявил об обращении в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с требованием провести проверку принадлежащего Петру Порошенко "5 канала" после того, как журналист и ведущий Остап Дроздов в прямом эфире потребовал лишить украинского гражданства всех жителей так называемой "ЛДНР".

Об этом Олег Волошин написал на своей странице в соцсети.

"А теперь вторая часть "марлезонского балета". Обращение в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с требованием провести проверку 5 канала за бенефис ненависти к жителям Донбасса в исполнении Дроздова при полной поддержке ведущей канала Соколовой. NewsOne Нацсовет пытается закрыть за то, что политики в его эфире пару раз называли радикалов "фашистами", а ситуацию с тарифами "геноцидом". Регулятор по-оруэлловски усмотрел в этом "разжигание вражды". Очевидно, "вражды к фашистам".

В этот раз на лицо разжигание ненависти к жителям огромного региона. Проверим, есть у Нацсовета, сформированного Порошенко, но полюбившегося и новой власти, хоть немного желания придерживаться закона. На всякий случай напомнил им, что игнорирование моего обращения влечет за собой административную и даже уголовную ответственность", - написал Волошин.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Дроздов в эфире принадлежащего Порошенко "5 канала" призвал лишить украинского гражданства всех жителей т.н. "ЛДНР". В ответ на это спецкор "Страны" Олеся Медведева решила подать заявление о преступлении за подобные призывы.

Также мы сообщали, что Дроздов обвинил Сенцова в недостаточном патриотизме из-за того, что он говорит на русском.