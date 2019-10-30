В среду, 30 октября, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста с требованием недопустить включения в повестку дня законопроекта, предусматривающего создание рынка земли в Украине. Митинг проводится под эгидой Всеукраинского аграрного совета.

Несколько сотен людей на площади Конституции требуют от парламента и президента не допустить включения в повестку дня Рады и голосования депутатами законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно оборота сельскохозяйственных земель". Об этом передает "Интерфакс-Украина".

После завершения протеста под зданием парламента, участники акции направятся к Офису президента, чтобы потребовать от главы государства вмешательства в ситуацию.

Фото: Cтрана

Протестующие считают, что создание рынка земли приведёт к скупке сельскохозяйственных земель олигархами и крупными землевладельцами, а само существование государства будет поставлено под угрозу.

Это первая из трех акций против рынка земли, которые запланированы у здания парламента. Свои протесты также вероятно проведут Ассоциация животноводов Украины и ВО "Свобода".

Мы разбирались, что написано в законопроекте про землю, который тайно поддержали в одном из комитетов Рады.

Как сообщала "Страна", в селе Степановка Одесской области сгорело предприятие по переработке чеснока "Агро-Патриот". Возгорание произошло в одноэтажном металлическом строении.