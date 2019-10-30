Канал HBO отменил приквел "Игры престолов" про белых ходоков, который должен был рассказать, что происходило в королевствах за пять тысяч лет до событий оригинального шоу. Вместо него анонсировали другой спин-офф о Доме драконов за 300 лет до "Игры престолов". Над сценарием будет работать автор саги - писатель Джордж Мартин.

Об этом со ссылками на свои источники пишет The Hollywood Reporter.

Ранее планировалось, что свет увидит сериал с Наоми Уоттс, повествующий о том, как люди боролись с детьми леса и как появилась магическая стена, которой отгородились от белых ходоков. Рабочее название приквела было "Долгая ночь". Однако руководству HBO не понравилась пилотная серия и работу над сериалом решено было прекратить.

При этом в разработке у канала было еще четыре продолжения полюбившейся саги. Один из спин-оффов вчера подтвердили официально.

Это история, рассказывающая о Доме драконов Таргариенов, которая произошла за 300 лет до событий в оригинальном сериале. Планируется, что будут отсняты 10 серий. А к созданию сценария привлекут Джорджа Мартина, ведь в основу киноистории ляжет его книга "Пламя и кровь" о первых королях из династии Таргариенов и гражданской войне за власть во времена, когда уже вымерли почти все драконы.

Шоураннерами будут сценарист Райан Конда и режиссер Мигель Сапочник, снявший "Битву бастардов".

Напомним, что в этом году сериал "Игра престолов" претендовал на награды "Эмми" сразу в 32 номинациях, что является рекордом премии.

Как сообщала "Страна", ранее король ночи из "Игры престолов" Ричард Брейк не приехал в Киев на фестиваль Comic Con.