Генеральная прокуратура не получала запроса от России на экстрадицию олигарха Павла Фукса, владельца девелоперской компании MosCityGroup. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ГПУ.

"В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет", - сообщил собеседник.

Напомним, 29 октября экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко написал в своем-телеграм-канале о том, что Россия направила в Украину запрос об экстрадиции олигарха Павла Фукса, которого российские правоохранители подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как сообщалось, в пятницу, 11 октября, Таганский суд Москвы заочно арестовал Павла Фукса. Бизнесмен был объявлен в международный розыск.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года изначально в отношении неустановленных лиц из входившего в MosCityGroup ООО "Олтэр", привлекавших средства дольщиков на строительство элитного жилого комплекса Sky House, писал "Коммерсантъ". Представитель Москомстройинвеста тогда говорил, что из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство Sky House, удалось вывести 7 млрд рублей

Sky House на Мытной улице в центре Москвы до сих пор не достроен. По информации "Коммерсанта", его сооружение должно завершиться в третьем квартале 2021 года.

Также мы сообщали, что Коломойский вместе с Фуксом участвует в создании "партии мэров".