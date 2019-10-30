30 октября в рамках 1/8 Кубка Украины состоится матч Динамо Киев - Шахтер Донецк. Команды встретятся на поле НСК Олимпийский, где "бело-синие" примут действующего чемпиона страны. В последний раз соперники встречались в 1/4 Кубка Украины в апреле этого года (1:1). Сегодняшний победитель автоматически станет фаворитом на одну из главных наград украинского футбола.

Динамо - Шахтер где смотреть

Начало сегодняшней игры в 19:25.Прямая трансляция будет доступна на канале 2+2. Также игру будут показывать ютуб-каналы киевского Динамо и FootballHub. "Страна" будет вести текстовый онлайн Динамо - Шахтер с 18:30.

Положение в УПЛ

В Украинской премьер-лиге "горняки" опережают подопечных Алексея Михайличенко на 10 очков. Сократить такое отставание там будет непросто, но Динамо может попробовать отыграться на главном сопернике во время сегодняшнего матча.

В последнем туре УПЛ Динамо сыграло вничью с Карпатами, а Шахтер - с Александрией. При этом оба тренера остались недовольны. Каштру сказал, что "горняки" могли реализовать еще 7-8 моментов. Михайличенко посетовал, что в первом тайме команда не включила нужные скорости и что он остался разочарован игрой.

Накануне матча

Утром 30 октября игроки и тренерский штаб Шахтера по традиции прогулялись по принимающему городу и сфотографировались с болельщиками. Видео прогулки обнародовала пресс-служба ФК Шахтер.

На Кубке Украины и Динамо встречались 14 раз: 9 побед побед киевлян и 5 - за дончанами.

Прямая трансляция: