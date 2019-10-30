В Украине уже второй день обсуждают хамские высказывания журналиста Остапа Дроздова - о "выродках" из Донбасса, которых нужно лишать гражданства.

Спецкор "Страны" Олеся Медведева подает заявление о преступлении по поводу слов Дроздова. Однако это лишь одна часть проблемы.

Оскорбительное заявление вышло в эфире "5 канала" Петра Порошенко. Причем передача появилась в записи. То есть за все высказывания, которые вышли в эфир, теперь отвечает непосредственно телеканал. А за контент, который выходит по телевизору, отвечает, в свою очередь, Нацсовет по телерадиовещанию.

Этот орган крайне чутко реагирует на любые, даже призрачные нарушения в эфирах одних телеканалов - и просто не замечает, что происходит у других.

Об избирательном регулировании Нацсовета можно слагать легенды, но далеко за примерами ходить не надо: буквально недавно регулятор пытался лишить лицензии телеканал NewsOne за слова "тарифный геноцид" и "партия войны", а также в призывах предоставить особый статус Донбассу. В которых вряд ли вообще можно усмотреть что-то противозаконное. А особый статус для Донбасса вообще предусмотрен Минскими соглашениями.

Что же до "5 канала", который прямо призвал к дискриминации миллионов украинцев, то к нему претензиций в Нацсовете пока не высказывалось. Молчат и в "Слуге народа", чья фракция пытается создать в Раде следственную комиссию по тому же NewsOne, а также 112 и ZiK.

"Страна" выясняла, почему при президенте Зеленском так и не заработал Нацсовет, который призван бороться с языком вражды.

"Выродки". Что игнорирует Нацсовет

26 октября в программе "Рандеву" с журналисткой Яниной Соколовой Дроздов сделал несколько скандальных заявлений.

Причем даже не сам, а после наводящих вопросов телеведущей. Что явно усугубляет роль канала в том, что прозвучало позднее.

Она зачитала Facebook-пост журналиста, где тот призывал отбирать паспорта Украины у жителей "ДНР" и "ЛНР". После чего тот снова подтвердил свою приверженность к этой идее и прямо призвал забрать гражданство у тех людей, которые живут на неподконтрольных территориях.

Позже он сказал, что они "страшные люди", "пропащие люди", "выродки" и назвал Донбасс "наихудшим регионом".

Подробные цитаты и вообще ход передачи можно посмотреть в материале "Страны" "Испорченные люди, худший регион". Как на канале Порошенко лишали гражданства жителей Донбасса.

После этого эфира специальный корреспондент "Страны" Олеся Медведева заявила, что обратится в правоохранительные органы.

"Меня как уроженку города Горловка, который сейчас находится на неподконтрольной территории, очень сильно оскорбляет подобные высказывания Дроздова... Также я считают недопустимым подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, который проживают на неподконтрольных территориях Донбасса", - заявила Медведева.

По ее словам, все дальнейшие детали дела будут публиковаться на сайта "Страны", а также в блоге Ясно.Понятно и соцсетях.

По всем признакам, заявление Остапа Дроздова может подпадать под статью 161 уголовного кодеса - нарушение равноправия граждан. Но, как уже говорилось выше, очевидно участие в этом нарушении и канала Порошенко, чьи редактора поставили эскапады журналиста в эфир. .

В связи с этим нардеп от "Оппозиционной платформы" Олег Волошин потребовал у Нацсовета провести проверку "5 канала".

"NewsOne Нацсовет пытается закрыть за то, что политики в его эфире пару раз называли радикалов "фашистами", а ситуацию с тарифами "геноцидом". Регулятор по-оруэлловски усмотрел в этом "разжигание вражды". Очевидно, "вражды к фашистам".

В этот раз на лицо разжигание ненависти к жителям огромного региона. Проверим, есть у Нацсовета, сформированного Порошенко, но полюбившегося и новой властью, хоть немного желания придерживаться закона", - написал Волошин в Facebook и опубликовал фотокопию своего обращения.

Что происходит в Нацсовете по ТВ

На данный момент регулятором управляют восемь человек, которые представляют разные группы влияния.

Причем после победы Владимира Зеленского на выборах усилились позиции условной "группы Коломойского": в Нацсовет вошел бывший юрист студии "1+1" Юрий Зиневич.

К "квоте Коломойского" также относят первую замглавы Нацсовета Ольгу Герасимьюк и Олега Черныша.

Сильны позиции у "группы Порошенко". Это тройка из Ульяны Фещук, Сергея Костинского и Валентина Коваля. При этом Коваль, по данным "Страны", сейчас выстраивает свою линию коммуникации с Банковой, рассчитывая занять место главы Нацсовета.

Фещук работала в "УМХ", которым владел соратник Порошенко Борис Ложкин, Костинский был советником кума Порошенко Юрия Стеця, а Коваль - советником Юрия Артеменко, бывшего главы Нацсовета и тоже креатуры экс-президента.

Ну, и наконец, "группу Ахметова" в Совете представляют два человека. Это Максим Оноприенко, гендиректор Запорожской независимой телерадиокомпании "TV5", конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

Второй - Александр Ильяшенко,которого тоже связывают с медиагруппой "Украина", принадлежащей Ахметову.

Итого все восемь членов Нацсовета представляют группы, которые как минимум лоббируют свой ТВ-бизнес. Там, как видим, есть и группа Петра Порошенко, чей телеканал на днях допустил в эфир уголовно наказуемые заявления против жителей Донбасса.

"Страна" подробно анализировала расклад сил в Нацсовете.

В общем-то это объясняет, почему на вопиющие нарушения "Пятого" или "Прямого", на котором выходит глумливое "Вата-шоу", никто не обращает внимания. При этом все заняты выискиванием хоть каких-то нарушений на телеканалах, у которых нет лобби в Нацсовете.

Речь о NewsOne и 112, которые постоянно подвергаются внеплановым проверкам за якобы разжигание розни в эфире. При этом оба канала (они принадлежат нардепу от "Оппоплатформы" Тарасу Козаку, близкому соратнику Медведчука) являются конкурентами (как по бизнесу, так и по политике), тех бизнес-политических групп, которые в Нацсовете преставлены.

Коломойскому принадлежит телеканал 1+1, Порошенко - "Прямой" и 5-й канал (прямые конкуренты в информационной нише NewsOne и 112), Ахметову - телеканал "Украина" (также, по слухам, он собирается запускать и свой новостной канал).

"Оппоплатформа" является идеологическим противником "Европейской солидарности" Порошенко, а также конкурентом за голоса избирателей юго-востока "Слуги народа" (на которую имеет влияние Коломойский) и на подконтрольный Ахметову "Оппозиционный блок".

Все эти группы демонстрируют единство в "накате" на NewsOne и 112. Более того, Рада, голосами "Слуги народа", приняла закон, по которому продлеваются полномочия членов Нацсовета, у которых он уже истек (а он уже истек у Черныша, Герасимьюк и Ильяшенко).

И на этом фоне заявления Зеленского в ответ на вопросы про NewsOne и 112, что "он не влияет на Нацсовет" и "решение принимает старый состав Нацсовета", выглядят совершенным лукавством.

За что Нацсовет преследовал другие каналы

Эти потуги начались еще при Петре Порошенко и продолжились при Владимире Зеленском. В сентябре Нацсовет принял решение против NewsOne, обратившись в суд с требованием лишить канал лицензии, к примеру, за следующие высказывания, звучавшие в прямом (!) эфире:

6 июня 2019 года, выступление Виктора Медведчука и Юрия Бойко, где Медведчук сказал, что нужно возобновить связи с Россией и странами СНГ, а Бойко - что нужно отменить закон о декоммунизации, а Украина должна быть нейтральной и не входить в блоки.

26 июля выступление юриста Елены Лукаш в передаче "Субъективные итоги", которая сказала, что над избирателями Порошенко на чистом русском языке хохочут националисты, у которых счета в швейцарских банках.

28 июня депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик , который сказал, что на Донбассе воюют донецкие шахтеры, а не российские войска.

2 июля выступление Вадима Рабиновича в новостях, который сказал, что закон о языке надуманный и половина страны говорит на русском.

8 июля трансляция передачи "Лайф" с ведущими Зинченко и Шелестом, которые анонсировали будущий телемост, с российским каналом, который не состоялся.

Также в Нацсовете сочли нарушением, что в эфире назвали томос термосом, по сути повторив шутку "Квартала 95" Владимира Зеленского.

Вот еще цитаты гостя эфира Олега Волошина, которые взбудоражили членов регулятора:

"В принципе, что в Украине должно быть регионально закреплено право говорить на тех языках, на которых говорят люди, регионально компактно проживая в данном регионе... На Закарпатье по-венгерски...".

"...Вот господин Голованов - русскоязычный человек. По нынешним законам на коммерческом канале, не получающем ни копейки из бюджета, он вынужден вести программу на украинском языке, потому что закон запрещает... Я не понимаю, в чем проблема, чтобы дать региональный статус везде...".

К 112 каналу претензии были похожего характера. Разжиганием розни сочли цитату Вадима Рабиновича: "Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?".

Также в претензию каналу ставили интервью с экс-премьером Николаем Азаровым. И в частности его цитату: "Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", "Это ясно показало националистический, неонацистский характер пришедшей власти", – сказал тогда Азаров.

Как реагирует власть на выпады "Пятого"

Пока прямой реакции на заявления Остапа Дроздова, прозвучавшие на всю страну, не последовало - ни от Нацсовета, ни от правоохранителей, ни от президента с парламентом.

Впрочем, после того, как вчера многие начали возмущаться тем, что выходит в эфире у экс-президента, Владимир Зеленский призвал СМИ изменить риторику в отношении Донбасса.

Правда, случай на "Пятом" он не упомянул, описав ситуацию лишь в общих чертах. На форуме "Единство" в Мариуполе сегодня он сказал, что важна роль риторики, которую используют медиа.

"Медиа должны в хорошем смысле слова воспитывать читателя, повышать медиаграмотность людей и помнить, что манипулятивный, кликабельный заголовок, необъективный сюжет - все это негативно влияет на информационную культуру граждан", - пожурил президент, впрочем, не делая никаких выводов.

Это значит, что никакой реакции пока нет. Зато суд уже рассматривает лишение лицензии телеканала "NewsOne".