Карл-Йохан Перссон, глава компании H&M, выступил против всемирной кампании за ответственное потребление, подразумевающей, в числе прочего и отказ от покупки одежды сверх необходимого минимума. По мнению бизнесмена это может привести к "ужасным социальным последствиям".

Об этом передает Медуза со ссылкой на Bloomberg.

Призывы "прекратить летать, прекратить покупать" звучат все громче, отметил Перссон. "Да, возможно, это окажет небольшой положительный эффект для окружающей среды, но приведет к ужасным социальным последствиям", - считает глава H&M - одного из крупнейших в мире ритейлеров.

Спад производства, указал он, приведет к сокращению рабочих мест и, как результат, снижению уровня жизни. "Борьба с изменениями климата очень важна. Но искоренение бедности - как минимум столь же важная цель", - считает Перссон.

Его слова явно направлены против инициатив шведской эко-активистки Греты Тунберг.

По мнению главы H&M, "экологические инновации, возобновляемые источники энергии и новые материалы" - более эффективные способы борьбы с изменениями климата, чем "мораторий на потребление".

На долю индустрии по производству одежды, одним из крупнейших представителей которой является H&M, приходится, по данным ООН, примерно 10% всех выбросов парникового газа. Среди факторов роста негативного воздействия индустрии по производству одежды, эксперты ООН называют "быструю моду" (fast fashion), когда ритейлеры, работающие в масс-маркете, меняют ассортимент несколько раз за сезон и стимулируют спрос невысокими ценами.

H&M в последние годы объявила о нескольких инициативах по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, в частности, более широком применении перерабатываемых материалов, сбору одежды для последующей переработки и оснащению фабрик, где это возможно, солнечными батареями.

Ранее "Страна" сообщала, что школьница Грета Тунберг шокировала своими мрачными пророчествами на Генассамблее ООН.

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