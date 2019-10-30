Родная сестра украинского олигарха Игоря Коломойского Лариса Черток владеет (или владела) разным имуществом в Швейцарии и Франции - от вилл на берегу Женевского озера до роскошных яхт в гавани на Лазурном Берегу. Об этом пишет Центр расследования коррупции и организованной преступности.

В материале уточняется, что Коломойский и его приятель Геннадий Боголюбов известны тем, что, предположительно, вывели пять миллиардов долларов сбережений граждан Украины из "ПриватБанка", который они же и контролировали.

Бизнеса нет, но есть роскошь

А у родной сесты Коломойского и у ее мужа нет бизнеса, который позволил бы им независимо от богатого родственника сколотить огромное состояние, пишут авторы материала, ссылаясь на данные реестра компаний Украины и судебный аудит финансов Коломойского, который провела американская консалтинговая компания Kroll.

Через своего адвоката Черток отказалась комментировать деловые отношения с Коломойским. Но список ее имущества и инвестиций указывает на их тесное сотрудничество. Черток управляет семейной консьерж-службой для сверхбогатых людей и имеет отношение к художественной галерее в женевском Старом городе, клиенты которой - тоже богачи.

Черток возглавляет нишевую компанию Сad Cool, которая помогает состоятельным людям тратить деньги. По информации английского адвоката, который причастен к иску против Боголюбова, Cad Cool "действительно является бизнесом (Игоря) Коломойского, услугами которой пользуются члены его семьи и друзья".

Журналисты побывали у пентхауса семьи Коломойского на берегу Женевского озера и выяснили, что Cad Cool и еще одна компания под управлением Черток получают письма на почтовый ящик этого дома.

"Это ваш мир роскоши", - сообщает слоган компании, который на английском языке написан с ошибкой. "Для удобства и экономии времени вы можете арендовать самолет или вертолет, который доставит вас из города прямиком на горнолыжные склоны", - говорится на архивном сайте компании.

"Вы сможете избежать пробок и сберечь ваше драгоценное время. На борту наших ВИП-рейсов вам предложат широкий выбор блюд и элитный сервис. В нашем парке автомобилей есть Aston Martin, Lamborghini, Porsche и Ferrari… А если вы хотите походить под парусом по Женевскому озеру, то можете арендовать яхту с капитаном на день, уик-энд или целую неделю", - обещают рекламные тексты.

Вилла самой Черток удачно расположена на берегу озера в элитном женевском районе Аньер, так что сестра олигарха всегда может проконсультировать клиентов по водному отдыху.

Жители района могут любоваться видом на Кре де ла Неж - высочайшую точку хребта Юра по ту сторону озера, который пролегает вдоль границы Швейцарии и Франции. О богатстве жителей Аньера говорит название главной улицы - дорога Золотого берега.

Дом Черток площадью 1200 квадратных метров был построен по индивидуальному заказу в 2008-2010 годах. Минималистичный дизайн виллы дополняют инсталляции современного искусства. На территории есть крытый и открытый бассейны, отдельное пространство для спа-процедур и подвальное помещение для обслуживающего персонала. На спутниковых снимках видно, что рядом с домом пришвартованы три моторные яхты.

По данным аудиторского отчета Kroll, Черток купила виллу за 32 миллиона долларов. Ей также принадлежит квартира в Женеве стоимостью шесть миллионов долларов.

Но прописана Черток в другом дорогостоящем загородном доме во Франции, который принадлежит SCI Мedal Коломойского. О этом свидетельствует отчет Kroll и документы французской компании.

Черток возглавляет компанию, которой принадлежит дом на французском берегу Женевского озера в коммуне Анти-сюр-Леман. Эта же компания владеет горнолыжным шале стоимостью 16 миллионов евро.

Согласно документам, Черток ведет дела от лица Коломойского как минимум с 2004 года. Иногда она просто помогала ему заключать сделки. Например, в 2007 году она расписалась как свидетель покупки доли в Central European Media Enterprises Ltd. за 110 миллионов долларов. Эта сделка помогла Коломойскому в дальнейшем завладеть украинским телеканалом "1+1".

В некоторых случаях Черток отводилась более серьезная роль. В 2004 году она основала швейцарскую фирму Gehold SA, которая приватизировала долю в крупнейшем украинском горнодобывающем предприятии "Сухая Балка", а также еще в одной фирме.

К 2008 году право собственности на "Сухую Балку" консолидировали под управлением офшорной Palmrose Ltd., которую контролировали Коломойский и Боголюбов. Позднее Palmrose продали за миллиард долларов российской EVRAZ Group, которой частично владеет Роман Абрамович.

В 2013 году в деле против Коломойского и Боголюбова по иску еще одного олигарха, Виктора Пинчука, стороны в конце концов согласились с тем, что Коломойский и Боголюбов фактически приватизировали "Сухую Балку", косвенно подтвердив, что Черток действовала по их поручению.

В 2015 году Коломойский заявил парламентской комиссии, которая расследовала приватизацию металлургической отрасли, что подкупил Пинчука - зятя тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, чтобы получить контроль над государственными активами. Это доказывает, что реальным владельцем доли Gehold SA был он, а не его сестра.

Бизнес-империя простирается до морей

До 2016 года ей принадлежал 51% акций кипрской фирмы Titan Fleet Holdings Ltd., которой, в свою очередь, принадлежит французская яхтенная Titan Fleet Management Sarl со штаб-квартирой на французском курорте Гольф-Жюан в Кот д’Азур.

"Компания занимается яхтенным менеджментом", как сказано на сайте Titan Fleet. На сайте Cad Cool она фигурирует в списке партнеров.

В 2016 году в структуре собственности Titan Fleet Holdings Черток сменили кипрские юристы, тесно связанные с бизнесом Коломойского.

Затем права собственности передали менеджерам компании, двум яхтенным капитанам - Николасу Севье и Чарльзу Беттелю.

На сайте говорится, что два капитана основали компанию "в ответ на конкретный запрос владельцев суперъяхт, которые чувствовали, что их потребности не удовлетворены".

Сейчас Titan Fleet сдает в аренду пять суперъяхт, три из которых выставлены на продажу в общей сложности более чем за 40 миллионов евро.

Любовь к искусству

Как выяснили журналисты, семье Коломойского принадлежит элитная арт-галерея Artvera’s в самом сердце старой части Женевы.

"Лариса Черток - один из владельцев", - сказала директор галереи Софья Комарова журналистам OCCRP. Ее слова подтверждают внутренние письма, с которыми ознакомились журналисты.

Арт-галерея фигурирует на сайте Cad Cool, а среди ее клиентов семья и партнеры Коломойского. Комарова признала, что у Коломойского есть частная коллекция, которая хранится отдельно от галереи. Украинские прокуроры утверждают, что олигарху принадлежат несколько работ Пабло Пикассо.

В 2016 году газета Wall Street Journal писала, что Черток продала картину Эдварда Мунка "Девушки на мосту" на аукционе Sotheby’s примерно за 54,5 миллиона долларов, купив ее в 2008 году за 30,8 миллиона.

Галерея Artvera’s сыграла ключевую роль в разоблачении одной из крупнейших афер в истории искусства - продажи десятков поддельных полотен, созданных Вольфгангом Бельтракки и его женой.

Дело Бельтракки легло в основу двух книг, документального фильма и бесчисленного количества статей и раскрыло роль семьи Коломойского в разоблачении.

В 2007 году Комарова забила тревогу из-за картины немецкого импрессиониста Генриха Кампендонка, которую ей на оценку принес тогдашний партнер Коломойского Вадим Шульман.

Бизнесмены начали работать вместе в 1999 году, но впоследствии рассорились.

Шульман, который с 2013 года подает иски о мошенничестве против Коломойского в суды США и Великобритании, отказал журналистам в комментарии.

Бельтракки и его жена Хелена отсидели в тюрьме за мошенничество и продолжают выплачивать компенсации жертвам, оставшись практически без гроша. Хелена Бельтракки рассказала OCCRP, что еще в 2005-2006 годах Черток совершала "крупные покупки" предметов искусства.

Ранее "Страна" писала о том, что в США заподозрили Коломойского в создании преступной сети.

Также мы сообщали, что Зеленский собрался предложить Коломойскому вложить деньги в социальные проекты.