30 октября Нацбанк повысил курс доллара на 4 копейки - до 25,11 грн. В банках доллар продают в среднем по 25,2 грн, покупают за 24,8 грн. В обменниках и на черном рынке курс утром немного ниже 25 грн: 24,9 - покупка, 24,95 - продажа.

"Страна" следит за тем, как сегодня меняется курс доллара на межбанке, в обменниках и банках. Материал обновляется.

Курс НБУ

Официальный курс НБУ на 30 октября - 25,11 грн. То есть Нацбанк понизил курс гривны на 4 копейки, по сравнению со вторником.

Межбанк

Безналичные торги на межбанке, влияющие на курс доллара, откроются с 10:00. Вчера он закрылся с котировками: 25,06 грн - покупка и 25,09 грн - продажа.

Курс в обменниках Киева

В обменниках и на черном рынке доллар в 09:30 покупали за 24,90 грн, продавали за 24,95 грн.

Почем доллар в банках

В отделениях банков с утра средняя покупка 24,90 грн, средняя продажа 25,20 грн.

Банк Покупка Продажа Время Приватбанк 24,75 25,15 09:30 Ощадбанк 24,7 25,3 09:30 Пумб 24,8 25,2 09:30 Райффайзен Банк Аваль 24,8 25,2 09:30

Что происходит с долларом. Прогнозы

В понедельник, 28 октября, американская валюта немного подорожала.

Во вторник, 29 октября, доллар подешевел к концу дня. Его откатили на 5 копеек. Что касается аукциона ОВГЗ, то спрос на облигации был небольшой, поскольку рынок ждет не двухлетних ОВГЗ, размещаемых вчера, а 6-ти и 7-милетних.

В среду, 30 октября, эксперты ожидают открытие межбанка в рамках 25,05-25,10 грн. Некоторые называют более высокий курс доллара сегодня: 25,10-25,20 грн.

Если иностранцы активизируют свои валютные продажи под ОВГЗ и вместе с экспортерами заметно нарастят предложение, то гривна может укрепиться. А если нет - безналичный рынок вполне может закрепиться в текущем курсовом диапазоне.