Элладская православная церковь признает братские отношения с Православной церковью Украины (ПЦУ) и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира. Об этом говорится в письме архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II к главе ПЦУ Епифанию, сообщает пресс-служба религиозной организации.

Уточняется, что письмо было отправлено из Священного синода ЭПЦ 21 октября, а в Михайловский Златоверхий монастырь оно поступило 28 октября. В тексте говорится об одобрении действий Вселенского патриарха Варфоломея относительно преодоления церковного разделения в Украине.

Архиепископ Иероним поздравил Епифания с получением автокефалии и пожелал поддержки от Бога при исполнении ответственных обязанностей.

"Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла между Вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, большие скандалы, и большой вред всей Церкви и общему в современном мире свидетельству Православия", - говорится в письме предстоятеля Элладской церкви.

Ранее "Страна" писала о том, что в УПЦ МП назвали противоречащим священным канонам признание ПЦУ Элладской церковью.

Также мы сообщали, что в РПЦ заявили, что разорвут общение с Элладской церковью, если там признают ПЦУ.