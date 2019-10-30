Андрей Вавриш, известный застройщик и близкий друг главы Офиса президента Андрея Богдана рассказал о своем деловом партнерстве с Александром Ткаченко, которого "сватают" на пост главы КГГА.

Об этом бизнесмен рассказал программе BIHUS info.

По словам застройщика Александр Ткаченко является его деловым партнером по Одесской киностудии.

Видео: BIHUS info

"Александр Ткаченко мой партнер по Одесской киностудии. Еще с прошлого года. Мы хотим развивать этот проект. Ведем переговоры со студиями, которые снимают кино. Сегодня производство кино отличается от того, что было раньше. Это больше пост-продакшн... Там звук, видео, дизайн, все эти вещи могут производиться оффлайн и не требуют твоего присутствия на съемочной площадке", - пояснил Андрей Вавриш.

Он так же признал, что у него и у Ткаченко по четверти акций Одесской киностудии. Однако Андрей Вавриш отказался назвать сумму, за сколько он "вошел" на студию.

По его словам, конечная цель партнерства создать нечто вроде кластера, который будет предоставлять услуги киностудиям со всего мира.

Он также отрицает планы отдать территорию Одесской киностудии под застройку.

Ранее "Страна" сообщала, что Вавриш опроверг слухи о том, что строительная компания Укрбуд перешла в его сферу влияния.