В среду, 30 октября, в Верховной Раде - день ратификаций. Также народные избранники рассмотрят инициативу создать ВСК для расследования трагедии 2 мая в Одессе. Об этом говорится в плане работы парламента на сегодня, опубликованном на сайте парламента.

Уточняется, что сегодня планируется ратифицировать соглашение с Малайзией об избежании двойного налогообложения, а также согласовать внесение изменений в подобные соглашения с Кипром и Великобританией.

Нардепы рассмотрят предложение создать Временную следственную комиссию (ВСК) Рады по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Также собираются рассмотреть несколько законопроектов в первом чтении: о недопущении повышения тарифов на газ; о моратории на сплошную вырубку лесов; о дополнительных гарантиях сохранения лесов. Во втором чтении - проект закона о введении запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Также хотят успеть переименовать ряд населенных пунктов, в том числе и город Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада приняла закон, по которому будут штрафовать за перекрытие доступа к пляжам.

Также мы сообщали, что в четверг в Раде выступит генсек НАТО Столтенберг.