Россия направила в Украину запрос об экстрадиции олигарха Павла Фукса. Об этом заявил экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что Фукс объявлен в розыск одним из районных судов Москвы, где олигарх проходит по делу о "мошенничестве в особо крупных размерах совершенном группой лиц".

Какое решение по этому поводу приняла Генпрокуратура Украины - пока неизвестно.

"Фукс является гражданином Украины, но при этом был (или остается) гражданином России", - добавил Лещенко.

Скриншот: web.telegram.org

Напомним, Павел Фукс вошел в санкционный список украинских граждан, против которых в РФ ввели санкции в ноябре прошлого года. С 2010 по 2015 год Фукс являлся акционером Совкомбанка.

Как сообщалось, 11 октября, Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и основателя девелоперской компании MosCityGroup (MCG) Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве.

Также мы сообщали, что Коломойский признался, что вместе с Фуксом участвует в создании "партии мэров".