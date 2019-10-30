Вчера, 29 октября, украинский авиаперевозчик SkyUp запустил авиарейсы из аэропорта Харьков в Тбилиси. Об этом сообщает ЦТС. В авиакомпании считают, что этот маршрут будет востребован.

"Недалеко от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури, поэтому зимой предложение будет интересно экстремалам", - отметили в пресс-службе SkyUp.

Авиарейсы по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам, стоимость билетов стартует от 1791 грн.

Напомним, 25 октября авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы из аэропорта Харьков в Киев.

Ранее "Страна" писала о том, что SkyUp выиграла апелляцию на решение суда о приостановке лицензии.

Также мы сообщали, что авиакомпания Qantas выполнила самый долгий беспосадочный полет в истории по рейсу Нью-Йорк - Сидней.