Израиль решил приостановить дипломатическую миссию в Украине. Об этом сообщается на странице посольства Израиля в Украине в соцсети. Дипломаты заявили, что пошли на такой шаг из-за решения Министерства финансов страны.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство", - говорится в сообщении.

В дипломатичном ведомстве добавили, что вынуждены принять такие меры, потому что "жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб".

"Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как предпринять вышеуказанные мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесенный ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня, 29 октября, МИД и Министерство обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом.

Прекращено оказание консульских услуг, закрылись КПП на границах с Палестиной. Кроме того, временно прекратилось оформление экспортных оборонных поставок, а также работа по подготовке официальных и рабочих визитов израильских должностных лиц в другие государства.

Причина конфликта - решение Министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. В совместном заявлении рабочих комитетов МИД и Минобороны, распространенном вечером в понедельник, этот шаг охарактеризован как серьезный удар по заработку израильских дипломатических и военных представителей.

Ранее "Страна" писала о том, что украинское Министерство иностранных дел откроет в Иерусалиме Офис по продвижению инноваций и инвестиций. Он будет иметь статус дипломатического учреждения.

Также мы сообщали, что Зеленский встретился с представителями еврейской общины и пригласил в Украину инвесторов из Израиля и США.