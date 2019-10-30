В Киеве иномарка на скорости влетела в столб и вспыхнула, как спичка. Фото
В Киеве легковушка протаранила столб, в результате чего автомобиль разорвало пополам, а затем он вспыхнул. ДТП произошло вечером 29 октября на улице Воздухофлотской. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети.
Уточняется, что иномарка мчалась на большой скорости и врезалась в электроопору с такой силой, что машину разрезало до задних сидений. Водитель получил травмы и в тяжелом состоянии находится в реанимации. Причины и подробности аварии устанавливают следователи.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пьяный водитель Volkswagen тормозил 70 метров, но аварии не избежал.
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