В Киеве легковушка протаранила столб, в результате чего автомобиль разорвало пополам, а затем он вспыхнул. ДТП произошло вечером 29 октября на улице Воздухофлотской. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети.

Уточняется, что иномарка мчалась на большой скорости и врезалась в электроопору с такой силой, что машину разрезало до задних сидений. Водитель получил травмы и в тяжелом состоянии находится в реанимации. Причины и подробности аварии устанавливают следователи.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пьяный водитель Volkswagen тормозил 70 метров, но аварии не избежал.

Также мы сообщали, что отсутствие дорожной разметки назвали причиной чуть ли не половины ДТП в Украине.