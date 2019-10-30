Мировые СМИ продолжают менять написание на английском языке названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. Британская газета Financial Times, которая выходит в 24 городах мира, тоже поменяла написание Киева.

Об этом сообщает посольство Украины в Объединенном Королевстве в своем официальном Twitter.

"Спасибо Financial Times за то, что приняли наши аргументы и согласились изменить название столицы Украины на #KyivNotKiev. Отличная новость!", - написали наши дипломаты.

Фото: twitter.com/ukremblondon

Напомним, что в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA. В рамках этой компании МИД обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей и писать Kyiv, а не Kiev.

Ранее "Страна" сообщала, что другая британская газета The Telegraph тоже заменила Kiev на Kyiv в своих материалах.

Так же мы рассказывали, что в Associated Press изменили написание в статьях Kiev на Kyiv. Но котлету по-киевски и впредь будут называть "chicken Kiev".