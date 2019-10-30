На фоне резкого ухудшения отношений между США и Турцией, Конгресс США предпринял очередной шаг, который только усугубит раскол между странами-союзниками по НАТО. Палата представителей приняла резолюцию, в которой признается и осуждается геноцид армян в Османской империи.

Об этом передает Интерфакс.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

"Геноциды невозможно игнорировать, вне зависимости от того, произошли ли они в Османской империи в прошлом веке, Третьем рейхе в середине прошлого века или же в Дарфуре", - заявил республиканец Гас Билиракис, сыгравший важную роль в продвижении документа в Палате представителей.

Резолюция не носит юридически обязывающего характера. Тем не менее, этот шаг конгрессменов, негативно был воспринят в Анкаре. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал принятие резолюции. Он назвал решение конгрессменов позорным и счел его попыткой "использовать историю для достижения политических целей".

Ранее "Страна" сообщала, что Турция обвинила курдов в нарушении договоренности о перемирии.