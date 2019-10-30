Подполковник ВС США и штатный эксперт Совета нацбезопасности Александр Виндман дал свои показания в Конгрессе США по поводу телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского и заявил, что в стенограмме отсутствуют отдельные фразы относительно политического конкурента Трампа Джо Байдена.

Об этом передает The New York Times со ссылкой на 3 источника, знакомых с показаниями Виндмана (он кстати уроженец Киева - Ред.) перед Палатой представителей

По словам Виндмана, он пытался, но не смог добавить некоторые пропущенные фразы в текст стенограммы.

Два исправления, которые не были внесены, касались утверждения Трампа о существовании записей экс-вице-президента Джо Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленским газовой компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер.

Эти показания подполковника Виндмана заставят следователей задавать дополнительные вопросы чиновникам Белого дома, которые имели доступ к разговору президентов, как утверждает The New York Times.

Ранее "Страна" сообщала, что Белый дом ищет у себя сливщиков информации о разговоре Трампа и Зеленского.