Появляются все новые и новые подробности ликвидации силами спецназа США лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Главную роль в успешной спецоперации сыграл информатор, который находился в ближайшем окружении уже покойного лидера джихадистов.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на близкие к операции источники, как передает Gazeta.

Агент США занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.

По данным истчоников, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГИЛ, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.

Спустя два дня после уничтожения аль-Багдади агента вместе с его семьей вывезли из страны. За свою помощь он должен получить 25 миллионов долларов. По некоторой информации, мотивами агента были не только деньги, но и месть аль-Багдади за убийство близкого родственника.

Ранее "Страна" сообщала, что курды утверждают, что их шпион украл для США грязные трусы аль-Багдади, что бы провести анализ ДНК.