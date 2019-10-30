Вчера, 29 октября, в Киеве произошло очередное тройное ДТП. На проспекте Академика Глушкова столкнулись Volkswagen Passat, Ford Fusion и Subaru Outback. Тормозной путь Volkswagen составил более 70 метров.

В результате столкновения пострадала девушка-пассажир Ford, как передает Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

ДТП произошло около 20:00. По словам очевидцев водитель автомобиля Volkswagen Passat на скорости двигался в крайней левой полосе проспекта Академика Глушкова в сторону станции метро "Теремки". Мужчина поздно заметил едущий впереди автомобиль Ford Fusion и попытался резко затормозить. Однако это не спасло его от столкновения. Passat тормозил около 70 метров, но все равно влетел в заднюю часть Fusion. После чего тот отбросило на Subaru Outback и развернуло в средней полосе.

Видео: Авто Информатор

В результате аварии пострадала девушка-пассажир Ford. Ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили у водителя Volkswagen явные признаки алкогольного опьянения. Его доставили в медучреждение для прохождения соответствующих экспертиз. На месте работал экипаж патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Ранее "Страна" показывала видео момента тройного ДТП на перекрестке под Киевом.