Сегодня, 30 октября, пройдут матчи 1/8 Кубка Украины по футболу. Особняком стоит украинское классико. На НСК "Олимпийский" киевское Динамо примет по воле слепого жребия донецкий Шахтер.

Эту игру в прямом эфире покажет канал 2+2. Начало трансяции со стадиона в 19.25. "А "Страна" проведет текстовый онлайн-репортаж о поединке, он начнется на нашем сайте в 18.00.

Обеим командам - и Динамо, и Шахтеру - предстоит своего рода реабилитация перед болельщиками за последние неудачные выступления в еврокубках и чемпионате. Впрочем, украинское классико и без того всегда отличалось яркой и жесткой борьбой.

Еще одной особенностью этого противостояния Динамо и Шахтера станет то, что на матче будет протестирована система VAR. Именно протестирована, главный арбитр матча Виктор Копиевский не будет обращаться к ней за помощью в спорных моментах.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после ничьих Шахтёра и Динамо.