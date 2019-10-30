Вчера, 29 октября, Палата представителей Конгресса США приняла пакет санкций против Турции из-за ее вторжения в Сирию. Законопроект был принят подавляющим числом голосов - 403 против 16. Об этом сообщает The Hill.

Документ поддержали так же 176 республиканцев, и только 15 однопартийцев президента Трампа выступили против.

Как отмечают эксперты, это показало "редкий двухпартийный протест" против политики Трампа - и одновременно глубокий раскол между позицией Конгресса и союзником по НАТО. Принятие санкций произошло после того, как глава Белого дома сначала ввел ограничения против Анкары, а на следующей неделе отменил их.

Теперь документ должен пройти процедуру утверждения в Сенате. Республиканцы в верхней палате Конгресса неоднократно критиковали Трампа за вывод войск из Сирии и предательство курдов. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл призвал не торопиться с голосованием за санкции против Турции.

Если поддержка Сенатом законодательной инициативы превысит две трети голосов, как это произошло в Палате представителей, президент не сможет наложить вето на закон.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия и Турция пришли к соглашению по ситуации на севере Сирии.