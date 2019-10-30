Представители китайской компании Xiaomi заявили, что вскоре представят первый в мире смартфон Mi Note 10 с камерой на 108 Мп. Об этом компания сообщила в Тwitter.

"На подходе Mi Note 10 с первой в мире камерой на 108 мегапикселей", - сообщает пресс-служба Xiaomi.

Как сообщили в компании, речь идет о начале новой эры для камер смартфонов. В данный момент не известно, когда именно пройдет презентация устройства.

Также сообщалось, что китайская компания Xiaomi планирует в течение следующего года представить более десятка смартфонов с поддержкой 5G.

Скриншот: Twitter/Xiaomi

Ранее сообщалось, что в Xiaomi собрались разработать беспроводную зарядку для разных устройств.

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